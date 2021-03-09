Kırşehir’de anaokulunda öğretmenlerde korona virüs çıktı, eğitime ara verildi

Yeni normalleşme dönemi ile birlikte orta riskli iller arasında yer alan Kırşehir’de, bir anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs vakası nedeniyle okulda eğitime ara verildi.

Yenice Mahallesi’nde bulunan Fatoş Çetin Anaokulu’nda 10 öğretmenden 4’ünün korona virüs testleri pozitif çıktı. 105 öğrencisi bulunan okulda, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 14 gün eğitim öğretime ara verildi.

Okul çalışanları ve öğretmenlerin idari izinli sayılacağı öğrenilirken, öğrenciler ise eğitime uzaktan devam edecek.