Kırmızıya dönen ilde eğitimin aksamaması için sıkı tedbir

SAKARYA (İHA) – Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da eğitim kurumları, öğrencileri virüs tehdidinden uzak tutarak eğitimin aksamaması için aldıkları sıkı tedbirleri elden bırakmıyor.

Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını sonrasında eğitime bir süre online olarak devam edilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen iller tablosunda çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından okullar öğrencilere kapısını açtı. Pandemi kurallarına riayet edilerek öğrenciler okulları ile buluşturuldu. Her bir noktasına tedbir levhalarının asıldığı okullarda öğrenciler de tedbiri elden bırakmıyor. Giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü ile dezenfekte işlemi yapıldığı okullarda, her teneffüs sonrasında öğrencilerin ders gördüğü sınıflarda dezenfektasyon işlemi uygulanıyor.

Gelecek için çocukların eğitimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, gerekli şartlar sağlandığı sürece okulların hiçbir şekilde kapatılmaması gerektiğini belirtti.

"Tedbirli bir şekilde çocuklarımızın eğitim öğretime devamını sağlıyoruz"

Pandemi sürecinde çocuklara verilen derslerin yanı sıra aldıkları tedbirleri de anlatan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, “Sakarya kırmızı bölgede, buna rağmen biz ilkokul 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü sınıflarda eğitim öğretime devam ediyoruz. Okulumuzda tedbirlere son derece bağlı bir şekilde devam ediyoruz. Öğrencilerimiz için haftanın bir ve ikinci günleri ders varken, diğer günler sınıflarımızda temizlikler yapılıyor, hijyen sağlanıyor ve oldukça tedbirli bir şekilde çocuklarımızın eğitim öğretime devamını sağlıyoruz. Sınıflarda ders saatleri 30’ar dakikaya çekildi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, teneffüslerimiz 10 dakika. Buna binaen hizmetli arkadaşlarımız her zaman sınıflarda temizliğe önem gösteriyorlar ve her ders sonrasında dezenfektan ile temizlik yapıyorlar. Öğrencilerimizi bu dönemde diğer dönemlere göre daha sıkı tedbirlerle kontrol ediyoruz. Öğretmenlerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda, teneffüslerde öğrencilerimizin yanında olmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri, yine maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmeleri için uyarıyoruz. Teneffüslerde dışarıda olsun, koridorlarda olsun öğretmen arkadaşlarımız nöbetlerini çok titizlikle tutuyor. Bu şekilde ve bu konuyla alakalı binamızın içerisinde dezenfektan cihazlarımız mevcut, yine elemanlarımız tarafından koridorlar olsun, sınıflar olsun çeşitli temizlik malzemeleriyle temizlenmekte. Bu kurallara uyuyoruz, öğrencilerimize de bu konuda ısrarlı bir şekilde uymalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

"Her şeyden daha önemli olan eğitim öğretim"

Eğitimin pandemi sürecinde zorluğundan bahseden ve gerekli tedbirler alındıktan sonra okulların hiçbir zaman kapanmaması gerektiğini söyleyen Sakarya, “Bu eğitim öğretim bütün dünyada olduğu gibi pandemi süreçlerinde oldukça zor. Çünkü küçük çocuklarla uğraşıyoruz, onlara zaman zaman mesafe ayarlamasını anlatmanın zor olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ancak şu bir gerçek ki bütün dünyada okullar açık, Türkiye’de de eğitim öğretim kapalı olduğu zaman her şey kapalı demektir. Her şey eğitim öğretimden geçiyor. Bunun için olabildiğince okulları açık tutmamız gerekiyor ki gelecek nesil bundan çok etkilenmesin. Eğer okullar kapalı olursa bugün ilkokul 1, 2’ye giden öğrencilerimizin yaşları küçük bundan dolayı eğitimde geri kalır ve gelecekte büyük zorluklar yaşayabilirler. Bakıyoruz Almanya olsun, Avrupa ülkeleri olsun ilk önce okullar açılıyor, en son okullar kapanıyor. Bu noktada bizim ülkemizde de aynı şekilde olması gerekiyor. Her yer kapanabilir ama okullar bence asla kapanmamalı, kapansa da en önce açılmalı. Çünkü her şeyden daha önemli olan eğitim öğretim. Bunu hep birlikte bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.