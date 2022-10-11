Kırklareli’nde yaşan yabancı uyruklu ailelere eğitim

Kırklareli’nde yaşayan yabancı uyruklu ailelere “Aile İçi İletişim ve Çocuklarda Mahremiyet Bilinci” konulu eğitim verildi.

Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Sosyal Uyum Programı çerçevesinde kentte ikamet eden yabancı uyruklulara Aile Eğitim Programı çerçevesinde "Aile İçi İletişim" ve "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" konulu eğitimler verildi.