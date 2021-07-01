Kırklareli’nde deprem tatbikatı yapıldı

Kırklareli’nde "Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi" kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

Kırklareli Valiliği koordinasyonunda UMKE ve AFAD iş birliğinde Kavaklı beldesinde bulunan eski geri gönderme merkezinde gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği deprem sebebiyle göçük altın kalan yaralıları bulmak için AFAD ekipleri önce sessizliği sağlayarak yaralıları tespit etti. Daha sonra AFAD ekipleri molozları temizleyerek yaralılara ulaştı. Ardından UMKE ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın sahra hastanelerine götürüldü.

Gerçekleşen tatbikatın ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin her türlü afette hazırlıklı olunması gerektiğini ve planlı bir şeklinde sürecin yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ondan önce hem Elazığ, hem İzmir depremlerinde çok ciddi sorunlar yaşandı. Bu manada özellikle UMKE görevlilerinin üstlendiği misyon çok fazla. Bizler her şeye hazırlıklı olmalıyız. En kötü durumu düşünmeli, planlamalı ve bir şey olduğunda ona, o şekilde müdahale etmeliyiz, süreci yönetmeliyiz. Süreci yönetmemiz için altyapımızın olması gerekiyor. Altyapının olması da ancak eğitimle mümkün” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tatbikata katılan UMKE ve AFAD ekiplerine belge verildi.