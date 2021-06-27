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Kırklareli’de YKS ikinci oturum heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Kırklareli’de öğrenciler sınav heyecanı yaşarken, aileleri de sınavların yapıldığı okulların bahçesinde bekleyerek çocuklarına destek verdi.

Eğitim 27.06.2021, 10:25
Kırklareli’de YKS ikinci oturum heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Kırklareli’de öğrenciler sınav heyecanı yaşarken, aileleri de sınavların yapıldığı okulların bahçesinde bekleyerek çocuklarına destek verdi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’de de sınava giren öğrenciler, YKS’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için okullara yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı. Sınav saat 10.15’te başlarken, okul bahçelerinde bulunan aileler Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarını beklemeye başladı.
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