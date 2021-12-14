Kırıkkale’de kütüphanesiz okul kalmadı

Kırıkkale’de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kent genelindeki tüm okullar yeni kütüphanesine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Kırıkkale’de 45 okula kütüphane kazandırıldı. Kent genelinde 47 bin 393 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışmalar sürüyor. Mevcut kütüphanelerin içerikleri zenginleştirildi, toplamda 45 okulda kütüphane çalışmaları tamamlandı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde kurulan kütüphanenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de projenin hayata geçirilmesinin ardından kentte kütüphanesiz okul kalmadığını ifade etti. Açılışa, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk de katıldı.

11. sınıf öğrencisi Fatih Şimşek, "Kitap okumak insana özgüven verir. Orada iyi, kötü, zengin, ve fakir karakterler vardır. Kitap okurken kendini fakir karakter olarak da görebilirsin. Onun yaptıklarını sende yapabilirsin. Veya zengin karakter olabilirsin. Zengin karakter olunca iyi yönler düşünebilirsin. İyilik yapmayı seversin. İyilik ve kötülük hakkında kitap okurken iyi karakter olmayı tercih edersin. İyi karakter olunca ülkene yardım etmeyi seversin" dedi.

"Kitap okumak farklı dünyalara gitmenin en kolay yoludur" diyen 11. sınıf öğrencisi Zehra Buket Salık ise "Örneği ömrünü gezene kadar harcayamazsın ama bir kitapla en az 5 ülke kadar gezmiş olabilirsin. Kitap okumak bence herkesin ihtiyacı çünkü kitap okumak insanın kendisin tanımasına ihtiyacı olan şeydir. Kitapta istediğin herşeyi bulabilirsin" ifadesini kullandı.