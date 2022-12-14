Kırıkkale’de 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 95’e yükseldi

Kırıkkale’de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalarla 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 95’e kadar yükseldi. Binlerce çocuk, donanımlı sınıflarda gördükleri kaliteli eğitimle ilköğretim dönemine hazırlanıyor.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi eğitim alanında yürütülen çalışmalar neticesinde 5 yaş okullaşma oranı yüzde 95’e ulaştı. Anaokullarında eğitim gören çocukların; bedensel, zihinsel, duygusal gelişimi ve iyi alışkanlıklar kazanması sağlanıyor. Donanımlı sınıflarda öğretmenler tarafından verilen eğitimler sayesinde çocuklar, ilköğretim dönemine hazırlanıyor. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Anaokulunda 3, 4 ve 5 yaş grubu arasındaki çocuklar, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde okul öncesi eğitime katılım oranlarının büyük bir artış gösterdiğini söyledi.

Okullaşma oranının yüzde 100’lere kadar ulaşılmasını sağlamak için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Telefoncu, "Bakanlığımızca başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde Kırıkkale’mizde şuan için okullaşma oranımız yüzde 95’ler seviyesinde. Amacımız yüzde 100’ler seviyesine ulaştırabilmek çocuklarımızı. 4 yaş grubunda ise yüzde 51’ler seviyesinde olan okullaşma oranımızı yüzde 70’ler seviyesine ulaştırabilmek. 3 yaş grubunda da okullaşma oranımız şuan için yüzde 22’ler seviyesinde. Orada da amacımız en az yüzde 30’lar seviyesine ulaşabilmek. Bu anlamda bakanlığımıza ve bakanımıza okul öncesine verdiği desteklerden dolayı Kırıkkale’miz adına teşekkür ediyoruz" dedi.