Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’un eşinden Gazi Üniversitesi’ne ziyaret

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Aygül Caparov ve beraberindeki heyet, Gazi Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Aygül Caparov ve beraberindeki heyet, Gazi Üniversitesi’ne ziyarette bulundu. Rektörlük binasında gerçekleştirilen karşılamaya Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, rektör yardımcıları, rektör danışmanları ve dekanlar katıldı. Mimar Kemaleddin Salonu’nda konuk heyete üniversitenin tarihçesini anlatan Rektör Yıldız, üniversitenin projeleri ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Sunumun ardından karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.

Ziyaret, üniversite bünyesindeki Rektörlük Resim ve Heykel Müzesi, kreş, kütüphane, Gazi Eğitim Fakültesi Yaban Hayatı Müzesi ve Biyoloji Müzesi’nin gezilmesi ile son buldu.