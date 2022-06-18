Kimliklerini kaybeden adayların YKS maratonu

Tokat’ta kimlik kartını kaybederek nüfus müdürlüğüne koşan adayları sınava polis ekipleri yetiştirdi.

Tokat’ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumuna girecek olan adaylardan bazıları sınava girecekleri okulların kapısından döndü. T.C. kimlik kartını kaybeden, ehliyetle sınava alınmayan, nüfus cüzdanında fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen 13 aday nüfus müdürlüğüne koştu. Fotoğrafçıya yönlendirilen adaylar vesikalık fotoğraf çekindikten sonra İl Nüfus Müdürlüğünden geçici kimlik belgelerini aldı. Sınava dakikalar kala stres yaşayan adayların imdadına polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ekip araçları ile öğrenciler sınav yapılacak okullara yetiştirildi.