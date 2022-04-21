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Kilis’in eğitim yatırımı bütçesi 600 milyon TL’ye çıktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kilis’te yapılan eğitim toplantısında alınan karar ile daha önceden 130 milyon TL olan yatırım bütçesinin 600 milyon TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Eğitim 21.04.2022, 17:33
Kilis’in eğitim yatırımı bütçesi 600 milyon TL’ye çıktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kilis’te yapılan eğitim toplantısında alınan karar ile daha önceden 130 milyon TL olan yatırım bütçesinin 600 milyon TL’ye çıkarıldığını söyledi.

İl Eğitim değerlendirme toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kilis’te milli eğitim bakanlığı olarak yatırım bütçesinin 130 milyon TL olduğunu ifade ederek, “Bugünkü değerlendirme toplantısında bu mevcut yatırımlara ilave olarak, 470 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla 130 milyonluk yatırıma 600 milyona çıkarmış oluyoruz. Yaklaşık 4 kat attırmış oluyoruz. Bakanlık olarak bu dönemde en fazla ağırlık verdiğimiz konulardan bir tanesi okul öncesi eğitimi 3- 5 yaş aralığındaki okullaşma oranlarını OECD ortalamasını yaklaştırmak bunun için kısa 3 bin tane tane yeni Anaokulu 40 bin tane de yeni ana sınıf yapacağız” dedi.

Bakan Özer, İllere gittiğimiz zaman en fazla yatırım yaptığımızda alanlarda başında okul öncesi eğitim anaokulları geldiğini ifade ederek, “Burada da aynısı oldu Kilis’e anaokullarına ilave olarak 11 tane daha yeni Anaokulu yapma kararı aldık. Bunları ağırlıklı yine yatırım ilave yatırımlarda 24 derslikli 3 tane yeni ilkokul yapma kararı aldık, bunlar merkezde yapılacak. Yine 4 tane ortaokul İnşallah yapacağız. 24 İki tane de ilave lise yapmayı planladık. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Toplantıda belediyenin ilave yapabileceğimiz yeni yapacağımız eğitim birimi alanın arazi ile ilgili sıkıntı olduğu söylendi. Belediyemiz halen kendisinde olan iki tane yaklaşık 8 dönümlük 2 parça arazi Milli Eğitim Bakanlığı’na verecek ve bu arazilerden bir tanesini özel eğitim kampüsü yatacağız. Özel çocuklar Özel Eğitim Anaokulu olan Özel Eğitim Uygulama Okulu 1.2-3 Kademe okul olan ve aynı zamanda Özel Eğitim Meslek Okulu olan bir Kampüs bunu da 36 derslik olarak planlardan sonra yatırım bütçesinin dahil ettik. Yine belediye başkanımızın bize vereceği arsaya 24 derslik Ortaokulu da değerlendirme toplantısına dahil ettik. Hatta bu Anaokullarında da 2 tane ilave Anaokulu yapılması ile ilgili başlangıçta 9 tane Anaokulu yapacaktık. 11 ana okuluna çıkacağız. Belediye başkanımızın arazi ile ilgili sağlığınızı yine bu okulların yapımı ilave olarak okullarımızın çatı, bakım onarımından, diğer ihtiyaçlarına kadar büyük olanları ile ilgili de yaklaşık 15 milyonluk bir yatırımı Kilis’e göndereceğiz. Bir de spor salonu ile ilgili bir okulunuzun yanında bir ihtiyaç olduğundan bahisle oldu oraya da 10 milyonluk bir yatırım yapmış olacağız. Yani sence Kilis gün hakikaten çok bereketli bir gün oldu 130 milyonluk yatırım bütçesinin 600 milyona çıkmış oldu. Bugünkü almış olduğumuz kararlarla 470 milyonluk ilave eğitim yatırımı kazandırmış olduk” dedi.

Bakan Özer’e, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile protokol üyeleri eşlik ediyor.

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