Kıdemli Kırtasiye ve Kitabevi'nin 'Dolara İnat Eski Fiyat' kampanyası Büyük İlgi Görüyor

KIDEMLİ KİBABEVİ VE KIRTASİYE'Yİ YAKINDAN TANIYALIM

Türkiye'nin Lider Kitap&Kırtasiye" ödüllü markası!

Kitap, Kırtasiye, Oyuncak, Hobi, Teknoloji ve Sanat alanlarında; 100.000'den fazla çeşit ile en yeni, en renkli, en ilginç ürünleri, kaliteli bir mağaza ortamında müşterilerine sunmayı amaç edinmiş öncü bir markadır.

İstanbul'un 4 ana lokasyonunda geniş mağazaları ile hizmet veren Kıdemli, bol çeşit uygun fiyat avantajlarıyla, güvenli alışveriş yapmanın keyfini vaadetmektedir.

Her yaş gurubuna hitap eden mağazalarımızda, geniş ürün yelpazesi arasında aradığınızı bulabildiğiz, kendiniz ya da sevdiklerinizi mutlu edecek fırsat ve sürprizlerle karşılaştığınız, kaliteli ve dürüst hizmet alabildiğiz bir deneyim yaşatılmaktadır.

Kitap, kırtasiye, oyuncak ana kategorileri ile birlikte, en yeni oyunlar, hobi ürünleri ve teknoloji ürünlerine ulaşabilirsiniz. Kıdemli Mağazaları, kitap ve kırtasiye konusundaki uzmanlığı, sunduğu kaliteli markalar ve ürün çeşitleri sayesinde, okul alışverişinin en keyifli ve vazgeçilmez adreslerdir. Mağazalarında öğrenci ve velilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı başaran Kıdemli, popüler markalar, yazarlar ve yayın evleri ile yürüttüğü özel anlaşmalı hizmetlerini de geliştirerek sürdürmekte, sizlere fırsat ve avantaj olarak geri dönmesini sağlamaktadır.

Tüm eğitim kurumlarına ait kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını toplu olarak, eksiksiz hizmet anlayışıyla karşılamaktadır.

Bugün İstanbul'da Pendik, Bağcılar, Sefaköy ve Güzelyalı'da hizmet vermekte olan Kıdemli, mağaza sayısını artırmaya ve kurumsal hizmetlerini geliştirmeye devam etmektedir.