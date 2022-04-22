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Kibar Gönüllüleri’nden Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’na yeni atölye

Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında devam ettiren Kibar Holding, Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’na atölye kurdu. Gönüllüler daha önce Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdiği Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nun bahçesine kurduğu atölye binasını öğrencilerin kullanımına sundu.

Eğitim 22.04.2022, 13:24
Kibar Gönüllüleri’nden Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’na yeni atölye

Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında devam ettiren Kibar Holding, Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’na atölye kurdu. Gönüllüler daha önce Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdiği Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nun bahçesine kurduğu atölye binasını öğrencilerin kullanımına sundu.

Kibar Holding sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’na atölye kurdu. Kibar Gönüllüleri okulun bahçesinde ayrı bir birim olarak açılan yeni atölye sınıfını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerle buluşturdu.

Açılış, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Akif Güner, Kibar Grubu Yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve Kibar Gönüllüleri’nin katılımıyla gerçekleşti. Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çalışmalarının odak alanını ‘Eğitim ve Çocuk’ üzerine konumlandıran Gönüllüler; 2019 yılında desteklemeye başladığı Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda kurduğu atölye sınıflarına bir yenisini daha ekledi. Gönüllüler daha önce Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda açtığı 3 etkinlik sınıfıyla Anadolu Yakası Bölgesi’ndeki devlet okulları arasında bir ilki gerçekleştirmişti.

2 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda ilk etkinliğini 2019 yılında Sevimli Panda tiyatro oyunu etkinliği ile başlatan Gönüllüler, Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda bugüne kadar 60 gönüllüsüyle birlikte 12 ayrı etkinlikte 532 saatlik gönüllülük faaliyeti gerçekleştirdi.

Açılışta konuşma yapan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Holding olarak 50 yıldır yaşadığımız topluma fayda sunan çalışmalara imza attık. Uzun yıllardır kurumsal sosyal sorumluluk odağımızda çocuk ve eğitim konuları yer alıyor. Kibar Holding ve grup şirketlerinde görev yapan her kademeden gönüllümüzün katılımıyla hayata geçirdiğimiz ‘Kibar Gönüllüleri’ bu kapsamda çocukların hayatına dokunan başarılı çalışmalar yapıyor. Gönüllüler, yaklaşık 4 senedir faaliyet gösteriyor. Tamamen gönüllülüğe dayalı bir proje gerçekleştirdik. 860 gönüllü arkadaşımız var. Gönüllüler, tesislerimizin olduğu çeşitli bölgelerde eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Okulların fiziki olarak da daha iyi olması için katkı sağlanan projeler var. Bugün üç yıldır gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Çocuklarımızın dersleri dışında yeni beceriler edineceği, hoş ve güzel vakitler geçireceği bir yapıyı kurduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

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