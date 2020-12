-Kestel Belediyesi’nden İngilizce kursu

Kestel Belediyesi, ücretsiz İngilizce kursu açıyor.

Kestel Belediyesi, Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ortaklığıyla, tüm Kestellilere ücretsiz olarak A1 seviyesinde İngilizce kursu hizmeti sunuyor. Her yaştan, 25 kişilik sınıflarda online olarak verilecek olan dil eğitiminin ardından, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilecek.

Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Bugüne kadar eğitimden spora, sağlıktan kültüre birçok etkinlik gerçekleştirdik. Gelişmiş, modern bir Kestel için çalışmalarımız her alanda, her zaman devam edecek. Bu dönemde yabancı dilin önemini hepimiz biliyoruz. Bir fark oluşturmak, bir adım öne geçmek için yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Bizler de Kestel Belediyesi olarak, Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ortaklığı ile, siz kıymetli hemşehrilerimize ücretsiz olarak A1 seviyesinde İngilizce kursu hizmeti veriyoruz. Maksadımız pandemi süresinde dil eğitiminden uzak kalan ve meslekî anlamda kendini geliştirmek isteyen gençlerimize, çocuklarımıza imkanı sunmak. Online olarak gerçekleşecek kursumuzu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları da verilecek” dedi.