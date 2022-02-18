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Kendini daha güvende ve özgüvenli hisseden çocuk sınavlarda daha başarılı oluyor

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2022 başvuruları başladı. YÖK tarafından, 18-19 Haziran’da iki oturum halinde yapılacak olan sınavlarda baraj puanının kaldırıldığı duyurulmuştu. Öğrencilerin üzerindeki stres ve baskının azaltılarak her öğrencinin üniversiteli olması hedeflendiği yeni sistemde, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Somay sınav grubu öğrencilerinin ve ailelerinin ‘’sınav stresi’’ni nasıl yenebileceklerini anlattı.

Eğitim 18.02.2022, 10:37
Kendini daha güvende ve özgüvenli hisseden çocuk sınavlarda daha başarılı oluyor

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2022 başvuruları başladı. YÖK tarafından, 18-19 Haziran’da iki oturum halinde yapılacak olan sınavlarda baraj puanının kaldırıldığı duyurulmuştu. Öğrencilerin üzerindeki stres ve baskının azaltılarak her öğrencinin üniversiteli olması hedeflendiği yeni sistemde, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Somay sınav grubu öğrencilerinin ve ailelerinin ‘’sınav stresi’’ni nasıl yenebileceklerini anlattı.

Bazı çocuklar sınavlarda performanslarını rahatlıkla gösterebilirlerken, zeki ve çalışkan bazı öğrenciler ise stres nedeniyle başarısız olabiliyor. Sınavda performansını ortaya koymada kaygı yaşayan öğrencilerin kendilerine güven duygularını ön plana çıkarmaları gerektiğini vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Somay, "Stres, vücudun tehdit eden ya da korku veren herhangi bir şeye verdiği doğal tepkilerden biridir. Zaman zaman hepimiz stres yaşarız. Stres her zaman zararlı değildir; hafif stres düzeyi motive edici ve enerji verici olabilir. Ancak stres seviyesi çok yüksek olduğunda hem sınava hazırlanma becerilerini bloke edebilir hem de sınav sırasında zorluk yaratabilir’’ dedi.

Bu belirtiler varsa çocuğunuz sınav stresi yapıyor olabilir

Birçok insanda farklı belirtilere sebep olan stres, çocuklar ve gençlerde genellikle; endişeli davranışlarla, sinirli ve gerginlik hissiyle kendini belli edebilir. Aynı zamanda bu belirtilerin yanı sıra çocuğunuzda baş ağrısı, mide ağrısı, uyku ve yeme bozuklukları da mevcutsa uzman görüşüne başvurmanız oldukça önemli. Gençler, sınav stresi nedeniyle gelecekle ilgili umutsuzluk duygusuna kapılabilirler. Bu durumunun ne kadar erken önüne geçilirse stresten kurtulmak da o kadar kolay olacaktır.

Sınav stresini yenmek için mutlaka bu yöntemi deneyin

Sınavlarda daha başarılı olunabilmesi için mutlaka stresin azaltılması gerekiyor. Düşüncelerimizi ele geçiren stresli duyguları sakinleştirerek farkındalığımızı kullanabilmek oldukça önemli. Bu farkındalığı kazanabilmek içinse mutlaka deneme sınavlarına girilmeli. Bunun yanı sıra bulunduğunuz her ortamda stresinizi yönetebilmek için bu tekniği de kullanabilirsiniz: Bir elinizin başparmağını kullanın ve diğer elinizin avuç içine bastırarak masaj yapın.

Sınav sonuçlarının ötesinde bir hayatın olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Arzu Somay:

"Dünyadaki en önemli şey gibi görünse de, bu sınavlar uğruna bedeninize misafir edeceğiniz bu çok fazla stres elinizden gelenin en iyisini yapmanıza yardım etmeyecektir. Bu fazla stresi fark edin ve püskürtürcesine üfleyin. Dünyada bir tanesiniz ve kendiniz olun. Sınavdan, aldığınız notlardan ve duygulardan daha önemli olan siz kendinizsiniz. Sınav günü sadece yapabileceğinizin en iyisini yaparak sınav sonucunun size getireceği fırsatı değerlendirin ve kendinizle gurur duymaya hazır olun.’’

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