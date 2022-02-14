Kendi tasarladıkları kıyafetlere mankenlik yaptılar

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kadın kursiyerlerinin tasarladıkları gelinlikten abiyeye kadar farklı kıyafetler defileyle tanıtıldı. Kendi el emeği göz nuru kıyafetleriyle ilk kez podyuma çıkan kadınlar hem tasarımları hem de özgüvenleriyle büyük beğeni topladı.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, bu yıl 3.’sü düzenlenen “Bi dünya ANA dolu” etkinliğine sahne oldu. Öncelikle Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri ve kursiyerlerinin katılımıyla “Öğrenmeyi ve Üretmeyi Seven Kadınlar İçin Bi Dünya Anadolu” sergisinin açılışı yapıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından takı tasarımından, filografiye, ahşap yakmaktan makromeye kadar birçok dalda üretilen birbirinden değerli ürünlerin yer aldığı sergi gezildi. Ziyaretçiler, her bir deseninde kursiyerlerin, hayal, özlem ve hayat hikayesinden izlerin yer aldığı eserleri çok beğendi.

Kursiyerleri tebrik eden Çağırıcı, “Bi dünya ANA dolu, kültürümüzü, güzelliklerimizi geleceğe aktarmak adına çok güzel bir çalışma oldu. Gerek burası gerek halk eğitim ve okullarda olmak üzere emek verenlere çok teşekkür ediyorum. El emeği göz nuru, zeka ve akılla buluşunca güzel eserler ortaya çıkıyor. Burada bunu gördük” dedi.

Mükemmelliği yakalamış bir sergi

Kadın Kolları Başkanı İlhan ise “Gönlünüzün zarafetini, merhametini, şefkatini, hoşgörüsünü nakşettiğiniz eserlerinizde görmüş olduk. Kadının dokunduğu her şeyin güzelleşmesinin bir anlamını burada yaşıyoruz. Emeklerinize sağlık” diye konuştu.

Programın devamında 30 kursiyerin kendi diktikleri günlük kıyafetten abiyeye ve gelinliğe kadar ürünlerin tanıtıldığı defile yapıldı. Her kursiyer, tasarladığı kıyafetin modelliğini kendi yaptı. İlk kez podyuma çıkan kadınlar, sunumlarıyla ve kıyafetleriyle davetlilerden büyük alkış aldı. Ziyarete açık olan sergide vatandaşlar, ürünlerden satın alabilecek.