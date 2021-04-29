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Kenan Evren’in eşinin ismini taşıyan okulun adı değiştirildi

12 Eylül 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren’in izleri bir bir siliniyor. Kenan Evren’in eşi Sekine Evren’in ismini taşıyan anadolu lisesinin adı, ’Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi’ olarak değiştirildi.

Eğitim 29.04.2021, 13:07
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Kenan Evren’in eşinin ismini taşıyan okulun adı değiştirildi

12 Eylül 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren’in izleri bir bir siliniyor. Kenan Evren’in eşi Sekine Evren’in ismini taşıyan anadolu lisesinin adı, ’Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi’ olarak değiştirildi.

Salihli’de kurulduğu 1984 yılından bu yana binlerce öğrenciyi mezun eden Sekine Evren Anadolu Lisesi’nin adı, Manisa Valiliği kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile ’Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi’ olarak değiştirildi. Okulun yeni isim tabelasının önümüzdeki günlerde takılması bekleniyor.

Salihli’de Kenan Evren Parkı’nın adı da 2013 yılında Salihli Belediye Meclisi kararıyla Mehmetçik Parkı olarak değiştirilmişti.
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