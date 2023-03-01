Keçiören’de eğitime tam destek

Keçiören Belediyesi, "Bir Tuğla da Bizden" projesi çerçevesinde ilçedeki Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanesine yüzlerce kitap kazandırdı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, programda öğrenci ve öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, "Eğitime tam destek veriyoruz. Keçiören’i, okullarımızı kütüphane ve laboratuvarlarla donatıyoruz. ’Bir Tuğla da Bizden’ olsun dedik, Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesine kazandırdığımız kütüphane açılışını ikbalimiz, istikbalimiz gençlerimiz ve kıymetli öğretmenlerimizle gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca büyük bir felaket yaşadık. İlkokul öğrencisinden üniversite öğrencisine birçok gencimiz yürekten, gönülden çalışarak depremzedelerimiz için gece gündüz çalıştı, yardım topladı. Allah hepsinden razı olsun. Ne mutlu bize ki böyle gençlerimiz, yüreği milleti ve devletiyle atan gençlerimiz var. Biz de onlar için varız. Her alanda eğitime destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz inşallah" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda okula yüzlerce kitap teslim edildi.

Başkan Altınok ve beraberindeki katılımcılar; daha sonra öğrencilerle birlikte kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.