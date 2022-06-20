Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi’nin yaz okulu kayıtları başladı

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nin (ÇEM) yaz okulu kayıtları başladı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nin (ÇEM) yaz okulu kayıtları başladı. 20-24 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak kayıtların ardından eğitimler ise 27 Haziran’da başlayacak. Burada 5-12 yaş grubu çocuklar, bilimsel, sanatsal, sportif ve çeşitli kültürel faaliyetlerle dolu dolu bir yaz okulu dönemi geçirecek.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren ÇEM’in yaz okulunda yaş gruplarına göre her bir öğrencinin 2 haftalık eğitim süreci olacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 seans olarak devam edecek yaz okulu, 15’er kişilik sınıflarda 8 grup şeklinde eğitim verecek.

ÇEM yaz okulunda çocuklara yönelik hem eğitim hem de gezi faaliyeti yürütüleceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu yaz çocuklarımız için robotik kodlama, akıl oyunları, hafıza teknikleri, tasarım, mutfak, jimnastik atölyeleri kuruyoruz. Aynı zamanda Keçiören’imizin güzelliklerini tanıyacakları Kartaltepe piknik gezisi, Doğal Yaşam Parkı gezisi, müze gezileri ve Deniz Dünyası gezisi düzenleyeceğiz. Çiçek ve meleklerimize bilimsel temelli, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim alanları açmaya devam edeceğiz” dedi.