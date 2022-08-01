Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi’nde bilim ve sanat dolu günler

Keçiören Belediyesi bünyesinde yer alan Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) ücretsiz yaz okulu eğitimi alan çocuklar, bilim ve sanat dolu günler yaşıyor.

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nin (ÇEM) yaz okulu öğrencileri, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerle dolu bir yaz dönemi geçiriyor. Burada 5-12 yaş grubu öğrenciler yaş kategorilerine göre oluşturulan sınıflarda 2 haftalık eğitim görüyor. İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan ÇEM’de eğitimler sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 seans olarak devam ediyor.

Eğitime destek çalışmalarını yaz döneminde de aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek ülkemizin geleceği o kadar parlak olur. Keçiören Belediyesi olarak öğrencilerimize gerek okul dışı eğitim konusunda gerekse okulların fiziki koşullarını iyileştirme konusunda büyük destekler veriyoruz. ÇEM de okul dışı eğitim faaliyeti yürüttüğümüz önemli eğitim merkezlerimizden biridir. Burada çocuklarımız için robotik kodlama, akıl oyunları, hafıza teknikleri, tasarım, mutfak, jimnastik atölyeleri kurduk. Aynı zamanda Keçiören’imizin güzelliklerini tanıyacakları Kartaltepe piknik gezisi, Doğal Yaşam Parkı gezisi, müze gezileri ve Deniz Dünyası gezisi düzenliyoruz” dedi.