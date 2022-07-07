Keçiören Belediyesi’nden okullara boya desteği

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi okullara boya dağıtımı yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bütün okullarımıza talepleri doğrultusunda destek veriyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi okullara talepleri doğrultusunda boya dağıtımı gerçekleştirildi. Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi bahçesindeki tırlardan dağıtımı gerçekleştirilen boyalar okul duvarlarını renklendirmek için boyaları almaya gelen okul yöneticilerine teslim edildi.

“Onlar bizim geleceğimiz”

Çocukları işaret ederek, “Onlar bizim geleceğimiz” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin geleceğinin yetiştirildiği yerler okullardır. Gençlerimizi nasıl yetiştirirsek, ülkemizin geleceği de onların başarılarıyla orantılıdır. İlk defa okulların, milli eğitimin kapısından, geleceğimizin kapısından giren belediye Keçiören Belediyesidir. Yıllardır bunları okullarımıza yapıyoruz. Şuan üniversite öğrencilerine Büyük Şehirlerde burs veren tek belediye, Keçiören Belediyesidir. Okullarımız pırıl pırıl olmalı. Milli eğitim müdürümüze, ‘Kütüphane ve labaratuarlara ne isterseniz isteyin bizden’ diyorum. Ülkelerin kalkınması kütüphaneler ve labaratuarlardır. Bütün okullarımıza talepleri doğrultusunda destek olduk, bundan sonra olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.