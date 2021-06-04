Keçiören Belediye Başkanı Altınok, YKS ve LGS öğrencilerine başarılar diledi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrencilerle bir araya geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere yönelik ücretsiz kurs verilen Tepebaşı Kurs Merkezi’nde öğrencilerle buluşarak onlarla birlikte pasta kesti. Altınok, öğrenci ve velilere hitaben yaptığı konuşmada, “Kalıcı başarı tırnaklarınızla kazıdığınız, çalıştığınız başarıdır. Sizlerin kendinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluğunuz var. İnanırsanız, kendinize güvenirseniz ve çalışırsanız başarılı olursunuz. Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Milletimizin umudu ve geleceği sizlersiniz. Zafer inananlarındır” dedi.

“Eğitime desteğin önünü açtık”

Altınok, yerel yönetimlerin eğitime destek konusunda önünü açan belediyenin 1994 yılından itibaren Keçiören Belediyesi olduğunu da belirterek, “Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunamaz. En değerli başarı da bileğin hakkıyla kazanılan başarıdır. Hedefinizi koyacaksınız ve inşallah başarıya doğru koşacaksınız. Biz de öğrencilerimize burs vererek bu başarıya katkı sunacağız. Burs verme hizmetini 1994’te ilk göreve geldiğimizde yine biz başlattık” diye konuştu.

“Türk bayrağısınız”

Başkan Altınok, salonda bulunan öğrenciler için Türk bayrağı benzetmesi yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Bu anlamda çalışacağız, gönül insanı, gönül adamı olacağız. Sizlerin de başarılı olup olmadığınızı yine öğretmenlerimizle birlikte takip edeceğiz.”