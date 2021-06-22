Keçiören Belediye Başkanı Altınok çocuklarla kurabiye yaptı

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren ÇEM’İ ziyaret eden Başkan Altınok mutfak atölyesinde öğrencilerle birlikte kurabiye yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 1 Haziran’da yaz okulu eğitimlerine başlayan Çocuk Eğitim Merkezi’ndeki (ÇEM) öğrencileri ziyaret ederek mutfak atölyesine katıldı. Atölyede kurabiye yapan öğrencilerin çalışmalarına eşlik eden Altınok, daha sonra akıl oyunları atölyesinde öğrencilerle birlikte dikkat gelişimini artıran RİNGO oyunu oynadı.

“Hedefiniz büyük olsun”

Renkli görüntülerin yaşandığı çalışmada çocuklarla tek tek sohbet ederek onlara bir dizi önerilerde bulunan Başkan Altınok, şunları söyledi:

“Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Kalıcı başarı tırnaklarınızla kazıdığınız, çalıştığınız başarıdır. Sizlerin kendinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluğunuz var. İnanırsanız, kendinize güvenirseniz ve çalışırsanız başarılı olursunuz.”