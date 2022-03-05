KDK’dan karantinadan dolayı final sınavına giremeyen öğrenciler hakkında karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), karantinada olduğu için final sınavlarına giremeyen öğrencilere, mazeret sınav hakkı verilmesine karar verdi.

20’ye yakın üniversite öğrencisi, final sınavlarına Covid-19 karantinasında olduğu için giremediğini, kendilerine daha önce mazeret sınavlarının yapılacağının söylendiğini, mazeret dilekçesi ve PCR test sonucunun istendiğini ve gerekli başvuruyu yaptığını belirtti. Kendilerine mazeret sınavlarının olmayacağının söylendiğini ifade eden öğrenciler, oluşan mağduriyetin giderilerek Covid-19 hastalığına yakalanmalarından dolayı giremedikleri final sınavlarına girebilmek için çareyi Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) aradı. Başvuruyu alan KDK, gerekli incelemeleri yaparak senato tarafından alınan kararla devletin vatandaşın güvenini koruması gerektiği prensibinin zedelendiğini, kişinin kendi kusurundan kaynaklanmayan bir durumdan ve toplum sağlığının korunması için alınan idari tedbirlere riayet etmesinden dolayı mağdur edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

KDK, alınan bu kararın, Covid-19 semptomları gösteren öğrencilerin sınav hakkından mahrum kalacağı düşüncesi ile test vermekten kaçınarak bu durumu gizlemesine ve dolayısıyla toplum sağlığının riske atılmasına sebebiyet vereceğini vurguladı.

KDK, normal şartlarda öğrencilerin final ve bütünleme sınavı olmak üzere iki sınav hakkı bulunmaktayken öğrencilerin tek bir sınav ile değerlendirilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaştı.

KDK, final sınavlarına, Covid-19 karantinasında olduğu için giremeyen öğrencilerin, mazeret sınavı hakkı verilmesi talebine yönelik işlem yapılması için Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Tavsiye Kararı verdi.