banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi

KBÜ’de, Covid-19 önlemleri altında BESYO Özel Yetenek Sınavı başladı

KBÜ’DE COVİD-19 ÖNLEMLERİ ALTINDA BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞLADI

Eğitim 25.08.2020, 15:28
1
KBÜ’de, Covid-19 önlemleri altında BESYO Özel Yetenek Sınavı başladı

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından her yıl düzenlenen Özel Yetenek Sınavına 850 kişi başvuru yaptı.

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için gerçekleştirdiği Özel Yetenek Sınavı başladı. Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve beş gün sürecek olan sınavın ilk gününde aday öğrenciler parkurda kıyasıya mücadele etti. Yedi farklı istasyondan oluşan beceri-koordinasyon parkur testinde yeteneklerini sergileyen öğrencilerden 40’ı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü, 40’ı da Antrenörlük Eğitimi Bölümünü kazanacak.

Bu yıl korona virüs (Covid-19) nedeniyle önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu parkura randevulu sistemle öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Adaylara ilk olarak sınav öncesinde ateş ölçümü yapılıyor ve sırası gelen aday öğrenci, el ve ayak dezenfektanı uygulandıktan sonra parkura alınıyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hazırlanan parkurda başta toplar olmak üzere kullanılan malzemeler ve sabit olan istasyonlar, adayların kullanımının ardından diğer adayın kullanımı öncesinde dezenfekte edilirken, görevli personel ve adayların maske ve dezenfektan ile korunmaları sağlanıyor.

Bitirme zamanının uluslararası testlerde kullanılan elektronik bir kronometre ile ölçülen ve internet üzerinden canlı yayın yapılan parkurda adayların performansları da kameraya kaydediliyor. 80 kişinin girmeye hak kazanacağı BESYO’ya bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 32’si milli aday, 9’u engelli aday olmak üzere toplam 850 aday başvuru yaptı.

Sınavın şeffaf bir ortamda ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirildiğinin altını çizen Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mert Aydoğmuş, özel yetenek sınavlarına giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25