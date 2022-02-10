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Kayseri’de 6 ilçede eğitime kar engeli
Kayseri’de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.
Eğitim 10.02.2022, 08:49
Kayseri’de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.
Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam yağış sonrasında Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken, Özvatan, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.