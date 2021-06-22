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Kaymakam öğretmenlere başarı belgelerini verdi

Mudanya’da E-Twining kalite etiketi ve TÜBİTAK projelerini yürüten 14 öğretmen, törenle Kaymakamı Faik Oktay Sözer’in elinden başarı belgelerini aldı.

Eğitim 22.06.2021, 18:48
Kaymakam öğretmenlere başarı belgelerini verdi

Mudanya’da E-Twining kalite etiketi ve TÜBİTAK projelerini yürüten 14 öğretmen, törenle Kaymakamı Faik Oktay Sözer’in elinden başarı belgelerini aldı.

Mudanya mütareke İlkokulunda düzenlenen başarı belgesi dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Sözer, başarının her zaman ödüllendirilmesi gerektiğini, üstün başarı gösteren çalışmaların zâyi edilmeyeceğinin söyledi.

Törende hazır bulunan İlçe Millî Eğitim Müdürü Suat Topal, belge alan öğretmenlere hitaben, Mudanya’da yapılan bu çalışmalar ile gurur duyduklarını ve daha güzeline ulaşılacağına inandıklarını belirterek belge alan öğretmenleri tebrik etti.
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