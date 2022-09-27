Kaymakam Başar, deprem konutlarının hızlandırılması talimatını verdi

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, yaklaşık 2 yıl önce ilçede meydana gelen depremden dolayı yıkılan konut ve ahırların yapımının hızlandırılması için müteahhitlerle görüştü.

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, 14 Haziran 2020’de ilçede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan konut ve ahırların yapımı ile ilgili müteahhitlerle görüştü. Konut ve ahırların yapım aşamasındaki durumu hakkında bilgi aşan Başar, işlerin hızlandırılması ve en yakın zamanda konut ile ahırların vatandaşlara teslim edilmesi hususunda talimat verdi. Kaymakam Başar, sürecin yakından takipçileri olduğunu da belirtti.