Kaybolan Türk kumaş sanatını günümüze uyarladılar

Üniversite öğrencileri, Türk kumaş sanatında kaybolmakta olan motif ve üretim tekniklerini yeniden tasarlayarak günümüzün modasına uyarladı. Uyarlanan kumaş tasarımları “Gelenekselden Geleceğe Dokuma Sanatı” isimli sergiyle sunuluyor.

Doğuş Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri “Gelenekselden Geleceğe Dokuma Sanatı” başlıklı bilimsel araştırma projesi çerçevesinde Türk kumaş sanatında kaybolmakta olan motif ve üretim tekniklerini yeniden tasarlayarak günümüzün modasına uyarladı. Uyarlanan kumaş tasarımları “Gelenekselden Geleceğe Dokuma Sanatı” isimli sergiyle sunulmaya başlandı.

Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen yürütücülüğünde, akademisyen Ali Odabaş’ın teknik danışmanlığını yaptığı ve Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin katılımıyla “Gelenekselden Geleceğe Dokuma Sanatı” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi hayata geçirildi. Projede görev alan öğrenciler kumaş tasarımlarını “Gelenekselden Geleceğe Dokuma Sanatı” isimli sergide, tekstil sektörünün önde gelen firmalarına, kumaş tasarımcılarına ve akademisyenlere sunuyor.

“Yöresel dokuma sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmayı amaçlıyoruz”

Projenin yürütücüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen proje ile ilgili yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin özellikle Anadolu topraklarında ortaya çıkmış zengin çeşitlilik gösteren sanatlarımızdan geleneksel dokumalarımız günümüze kadar yaşatılmaya çalışılan ve gelecek nesillere tanıtılarak bırakılması hedeflenen önemli kültürel miraslarımızdandır. Türk tarihine baktığımızda kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturan geleneksel kumaş sanatı, günümüzde hızla gelişim gösteren teknolojiyle mücadele edememesi, hammadde yetersizliği, eskiye nazaran kumaş dokuyan kişilerin azalması, farklı nedenlerden dolayı bölgede göçlerin olması gibi birçok olumsuz faktörler nedeniyle günümüzde geleneksel yöntemlerle üretilen kumaşlar artık yok denilecek kadar az sayıdadır. Bu projeyle planladığımız en önemli hedef, yöresel dokuma sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak ve günümüz moda algısıyla sentezlenerek yaşatılması amaçlanmıştır.”

“Farklı üretim teknikleriyle dokudular”

Projede, öğrencilerin seçtikleri bölgelere giderek geniş alan taraması ve geniş literatür araştırmaları yaptığını ifade eden Öngen, “Öğrenciler proje çerçevesinde yöreye ait kumaş sanatını, günümüzün moda algısı ve estetik değerleri doğrultusunda tasarladıkları özgün kumaşlarını farklı üretim teknikleriyle dokudular. Sosyal sorumluluk bilinciyle gelecek nesillere kaybolan kültürel ve sanatsal miraslarımızdan yöresel kumaşlarımızın yaşatılması planlanan bu proje ile “Gelenekselden Geleceğe Dokuma Sanatı” isimli sergi de öğrencilerin özgün kumaş tasarımları izleyicilerin beğenisine sunuldu” diye konuştu.

Öngen açıklamalarını şöyle devam etti:

“Doğuş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi ile projede görev alan hocalarımız ve öğrencilerimiz Doğuş Üniversitesine, 5 adet yarı bilgisayarlı dokuma makinası ile sektörde kumaş deseni hazırlama alanında ilk sırada tercih edilen EAT dokuma bilgisayar programını kazandırmış oldular. Bu projeyle öğrencilerin, dokuma makinaları ve EAT programı ile ilgili almış oldukları eğitim ve öğretimle tekstil sektörü ile iş birliği içerisinde yapılması planlanan projelerde yeni ürünler geliştirerek gerek bilgi ve tecrübelerini arttırmaları gerekse sektörün ihtiyaçlarını önceden öğrenerek kendilerini geliştirmeleriyle sektörde iş bulmalarına büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Projede görev alan öğrencimiz Merve Babahasan, Gözde Cansever ve Rümeysa Demirci yapmış olduğu özgün kumaş tasarımlarını, atölyemizi ziyaret eden tekstil firma tasarımcıları tarafından beğenilerek üretimini yapmak istediğini belirtmiş olmaları bu projenin şimdiden hedeflerine ulaşacağının bir kanıtıdır.”

Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan tarafından açılan sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.