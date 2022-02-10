Kavram Radyo yayın hayatına başlıyor

Altyapı hazırlıkları sona eren Kavram Radyo 13 Şubat 2022 Dünya Radyo Günü’nde yayına hayatına başlıyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) tarafından faaliyete geçirilecek Kavram Radyo, öğrencilerin kullanımına açık olacak.

Kavram Radyo, Dünya Radyo Günü’nde yayın hayatına başlıyor. 7/24 kesintisiz müzik yayınının yapılacağı radyoda içerikleri öğrenciler sosyal medya üzerinden belirleyecek. Öğrencilerin kullanımına da açık olacak radyo, reklam ve tanıtım içerikleri bulundurmayacak ve bir gelir amacı gütmeyecek.

Kendi içeriklerini oluşturabilecekler

Dijital müzik platformları üzerinden Kavram Podcast yayınları da gerçekleştiren İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Kavram Radyo ile öğrencilerine kendi ses tabanlı içeriklerini de oluşturma imkânı sağlayacak. Radyo yayınına İKMYO web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.