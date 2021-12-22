Kastamonu’nun Küre ve İnebolu ilçelerinde eğitime kar engeli

Kastamonu’nun Küre ve İnebolu ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu’nun Küre ve İnebolu ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışı sonrasında İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan yazılı açıklamalar ile yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verildiği duyuruldu. Küre Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle Yatılı Bölge Okulu haricinde Küre Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Çok Programlı Lisesi öğrencileri için 23 Aralık Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise , "İlçemizdeki kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.