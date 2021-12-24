Kastamonu’nun beş ilçesinde eğitime bugün de ara verildi

Kastamonu’nun Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün de ara verildi.

Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Bu kapsamda Kastamonu’nun Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bugünde ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, iki gündür eğitim ve öğretime ara verilirken 24 Aralık Cuma günü olan bugün de ara verildiği öğrenildi.