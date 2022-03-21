Kastamonu’da eğitime kar engeli

Kastamonu’nun 10 ilçesinde kar sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı sebebiyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı günü ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.