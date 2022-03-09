Kastamonu’da eğitime kar engeli

Kastamonu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle sebebiyle merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köylerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle merkez ilçe ile merkez ilçeye bağlı köylerde taşımalı eğitimin uygulandığı tüm kademelerdeki okullarda eğitime 10 Mart Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.