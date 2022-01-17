Kastamonu’da eğitime kar engeli

Kastamonu’da olumsuz hava şartları nedeniyle 11 ilçede 18 Ocak Salı günü itibariyle eğitime bir gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’da 8 ilçede tüm okullar, 3 ilçede taşımalı eğitime 18 Ocak Salı günü 1 gün eğitime ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Devrekani, Taşköprü, Hanönü, Seydiler, Pınarbaşı ve Küre ilçelerindeki tüm okulların 18 Ocak’ta tatil edildiği duyuruldu.

Bozkurt, Daday ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.