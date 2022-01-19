Kastamonu’da eğitime 1 gün daha ara verildi

Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle 16 ilçede eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kastamonu’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava şartları sebebi ile Kastamonu’nun 16 ilçesinde eğitime 20 Ocak Perşembe günü 1 günlük ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

Kastamonu kent merkezi ile Araç, Tosya ve Seydiler ilçelerinde eğitim ve öğretimin devam edeceği kaydedildi. Eğitime ara verilen ilçelerce engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.