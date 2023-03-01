Kastamonu Üniversitesinin proje başarılarına bir yenisi daha eklendi

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin (MMF) yürütücülüğünü yaptığı "İklim Krizine Karşı Dirençli Kentlere Yönelik Yapılı Çevre ve Kentsel Isı Adası İlişkisinin 3B Modellenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Öztürk’ün yürütücülüğünü yaptığı, "İklim Krizine Karşı Dirençli Kentlere Yönelik Yapılı Çevre ve Kentsel Isı Adası İlişkisinin 3B Modellenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde kabul edilerek destek almaya hak kazandı.

Projede, Kastamonu Üniversitesi MMF Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Sevgi Öztürk yürütücü, Araştırma Görevlisi Dr. Öznur Işınkaralar araştırmacı, İhsangazi MYO Harita ve Kadastro Programı Öğretim Görevlisi Musa Nehir Sözen danışman ve Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı Öğrencisi Dilara Yılmaz bursiyer olarak yer alıyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen bu proje ile kentsel yapılaşma biçimlerinin yüzey sıcaklığı oluşumuna etkisinin 3B modelleme ve tematik haritalar ile ortaya konması hedeflendi. Proje, iklim değişikliğine karşı mekansal açıdan duyarlı yerel planlama mekanizmalarının geliştirilmesi açısından katkı sağlayacak.

Proje çerçevesinde ayrıca TÜBİTAK-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız (BİÇABA) Burs Programı ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden etkilenen bir lisans programı öğrencisine 6 ay bursiyer olarak destek verecek.