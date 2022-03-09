Kastamonu il merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada, “İlimizde yarın beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezimizdeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve haile personeller 10.03.2022 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.