Kasım ara tatilinde yapılacak olan mesleki çalışma programı, ÖBA üzerinden yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14-18 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okula gitmeden bu dönemdeki mesleki çalışma programlarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla tamamlayabileceklerini açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 14-18 Kasım tarihleri, ara tatil dönemi olarak belirlendi. Öğretmenler, bu takvime göre kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışma programına katılacak.

“ÖBA’dan bugüne kadar yayımladığımız tüm içerikleri de yeniden öğretimlerimizin istifadesine sunuyoruz”

Bakan Özer, öğretmenleri mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda her zaman desteklediklerini belirterek, “Öğretmenlerimiz, 14-18 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde okula gitmeden bu dönemdeki mesleki çalışma programlarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla tamamlayabilecekler. Ayrıca bu çerçevede ÖBA’dan bugüne kadar yayımladığımız tüm içerikleri de yeniden öğretimlerimizin istifadesine sunuyoruz. Öğretmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konuları yanı sıra ÖBA’da geçmişten günümüze yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerimiz daha önce almadıkları her hangi bir eğitimi tamamları yeterli olacak. Diğer taraftan ÖBA’nın kişisel ve mesleki gelişim için bir platform haline gelmesi hedefimiz doğrultusunda içerikleri zenginleştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçeve Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarında yer alan kitaplara ÖBA üzerinden erişim imkanı sağlandı. Bu çerçevede ilk aşamada 55 kitap sanal ortamda öğretmenlerimizin erişimine açıldı” dedi.