Kartal’da depreme karşı riskli bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı 2 hafta ertelen okullar bugün açıldı. İstanbul’da ise muhtemel bir depreme karşı riskli bulunan 93 okul tahliye edildi. Kartal’da tahliye edilen okullardan Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulların açıldığı ilk gün boş kaldı. Tahliye edilen okul havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle okulların ara tatilleri tüm Türkiye’de uzatılmıştı. İstanbul’da ise riskli bulunan 93 okul için tahliye kararı verildi. Bu okullardan 76’sının yıktırılacağı, 17’sinin ise güçlendirileceği belirtilmişti. Okulların açıldığı bugün İstanbul’da riskli bulunan 93 okulda eğitim ve öğretim yapılmadı. Kartal’da riskli bulunarak tahliye edilen okullardan biri olan Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulların açıldığı ilk günde boş kaldı. Tahliye edilen havadan görüntülenirken okulun bahçesinde kimsenin olmaması dikkat çekti. Okuldaki öğrencilerin taşımalı olarak diğer okullara yönlendirildiği öğrenildi.