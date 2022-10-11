Kartal Belediyesi ve TEV’den eğitimde fırsat eşitliğine önemli destek

Kartal Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında ‘Okutan Kartal Projesi’ne dair iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Kartal’da, ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak. Düzenlenen imza töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “TEV’in ve Kartallı komşularımızın da desteği ile üniversiteli gençlerimiz için burs sürecimizi büyütüyoruz” dedi.

Kartal Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve eğitim alma imkânına sınırlı ölçüde erişim sağlayan Kartallı gençlerin önünü açmak amacıyla, Türk Eğitim Vakfı ile birlikte önemli bir projeye imza attı. Kartal sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine burs desteğinin sağlanacağı ‘Okutan Kartal Projesi’ne yönelik protokol, düzenlenen tören ile imzalandı.

Kartal Belediyesi hizmet binasında yer alan Başkanlık makamında gerçekleşen tören, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürü Seda Ekincioğlu Oral ve TEV Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Canan Sülün’ün katılımı ile gerçekleşti.

Okutan Kartal Projesi ile Kartal Belediyesi ve TEV işbirliği çerçevesinde Kartallı apartman sakinleri semtte ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim desteği verecek. Projeye katılmak isteyen apartman sakinleri için Türk Eğitim Vakfı’nda ilgili apartman adına burs fonu oluşturulacak. Burs fonunda biriken destekler, Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere burs olarak verilecek.

‘Okutan Kartal’ı hayata geçirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz”

İmza töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal Belediyesi olarak Kartal’da yaşayan ya da ailesi Kartal’da yaşayan üniversite öğrencilerimize belediyemiz adına vereceğimiz burslarımız devam edecek. Bu burslara ek olarak TEV ailesi ile birlikte ‘Okutan Kartal’ projesini hayata geçirip TEV’in ve Kartal’daki hayırsever komşularımızın da desteğini alarak gençlerimiz için burs sürecimizi büyütüyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hem TEV ailesine hem de hocam Mehmet Şükrü Tekbaş’a hem de emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve kendi ekibime çok teşekkür ediyorum. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Gençlerimizin aydınlık geleceği için en büyük ışık eğitimdir”

Proje hakkında bilgi veren Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş,” Türk Eğitim Vakfı olarak tüm çalışmalarımızda odağımıza çocuklarımıza, gençlerimize daha aydınlık ve güzel bir gelecek bırakmayı, onlara fayda sağlamayı ve değer katmayı alıyoruz. Türkiye’nin Eğitim Vakfı olarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı ülkemize karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Biliyoruz ki gençlerimizin aydınlık geleceği için en büyük ışık eğitimdir. Ancak maddi yetersizlikler eğitimin önündeki en önemli bariyerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için öncelikle gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sunmak gerekiyor. Türk Eğitim Vakfı olarak bunun için çaba gösteriyoruz" dedi.

“Kartal Belediyesi ile yan yana yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz”

Sözlerine devam eden Tekbaş, "Bu amacımıza ulaşmada Kartal Belediyesi ile yan yana yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kartal Belediyesi’ne ve değerli Başkan Gökhan Yüksel Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Eğitime ve eğitimde birlikte yaratacağımız fırsat eşitliğine verdiği desteklerden dolayı” şeklinde konuştu.