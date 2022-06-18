Kars’ta YKS heyecanı başladı

Kars’ta sabah erken saatlerde YKS sınavına girmek için öğrenciler aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Okul bahçelerinde görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, polis ekiplerince titizlikle gerçekleştirilen üste aramalarının ardından sınav salonuna alındı. Bir genç kız ise geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı. Genç kız babasıyla birlikte ağlayarak evine döndü.

Kars’ta 11 bin 539 adayın girdiği Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Sınav 62 bina, bin 136 salonda toplam 3 bin 970 personelin gözetiminde yapılıyor. Oturumda adaylar 165 dakikada 120 soruyu cevaplayacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri’ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45’te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika.

Öte yandan çocukları sınava giren aileler, okul çevresinde yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerimleri açarak dua okudular. Öğrenciler içeride ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla beklemeye başladı.