Kars’ta okullara kar tatili

Kars’ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi

Kars’ta iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi. Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.