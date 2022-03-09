Kars’ta eğitime kar engeli

Kars Valiliği, yoğun kar yağışından dolayı kent genelinde yarın okulların tatil edildiğini, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kars genelinde eğitim-öğretime 10 Mart Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.