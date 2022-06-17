Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocuklarla doldu

Turizmin başkenti Antalya’nın sahillerinde tatilcilerin yanı sıra karnelerini alan çocuklar yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının 60 derece ölçüldüğü kentte bugün öğle saatlerine yaklaşırken karnelerini alan çocuklar, soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Tatillerinin ilk saatlerini denize girerek geçiren çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

“Karnemi aldım, denize geldim”

6. sınıfa geçtiğini belirten Çınar Canyüksel, “Karnemi aldım hemen denize geldim. Tatilde Ankara’daki köyümüze gideceğiz. Sahile annemle birlikte geldim” dedi.

Lise 1. sınıfa geçen 14 yaşındaki Numan Arslan, “Takdir aldım. Karneden sonra ilk işim denize gelmek oldu. Deniz çok güzel, su sıcak” diye konuşurken, yine lise 1. sınıfa geçen Bedirhan Gülger de karne sonrası denize gelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.