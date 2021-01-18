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Karne notları nasıl verilecek lise, ilkokul ve ortaokul? E-okul Karne notu hesaplama! E-okul VBS girişi

Karne notları nasıl verilecek? Sorusu birinci dönemin bitimine sayılı günler kala araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne notlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci merakla araştırıyor; Karne notları nasıl verilecek 2021? Karne notları neye göre verilecek? Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? İşte, e-okul karne notu hesaplama ekranı 2021...

Eğitim 18.01.2021, 10:11
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Karne notları nasıl verilecek lise, ilkokul ve ortaokul? E-okul Karne notu hesaplama! E-okul VBS girişi

E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinde sınavların düzenli olarak gerçekleştirilememesi dolayısıyla öğrencilerin karne notlarının farklı kriterlere göre belirlenebileceğini ifade eden MEB, isteyen velilerin okul müdürlüklerine başvurarak karne notlarının kullanılmasını talep etmeleri de mümkün olacak. Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? İşte e-okul ile karne notunu öğren...

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2021

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E-OKUL KARNE NOTU HESAPLAMA

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

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