Karlıova’da eğitime 1 gün daha ara verildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15.03.2022 Salı günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de izinli sayılacaktır” denildi.