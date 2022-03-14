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Karlıova’da eğitime 1 gün daha ara verildi
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.
Eğitim 14.03.2022, 22:19
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15.03.2022 Salı günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de izinli sayılacaktır” denildi.