Kariyer yolculuğundaki gençler hem eğlendi hem motive edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, lise öğrencileriyle bir araya geldi. "Lise öğrencisi olduğum yıllarda bu göreve geleceğim kesinlikle aklımda yoktu" diyerek gençleri teşvik eden Yılmaz, "Önemli olan yaptığınız işin ne olduğu değil, yaptığınız işi en iyi yapmış olmanızdır" dedi. Nurullah Çelebi ise eğitim kadar sanat ile ilgilenmenin de önemine değinerek, "Sanatın içinde olun" tavsiyesinde bulundu.

Düzce Bahçeşehir Okulları kampüsünde gerçekleştirilen "Gülümseyen Yüzler" etkinliğine, Recep İvedik film serisi ile ünlenen Nurullah Çelebi ile İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz konuk oldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Yılmaz ve Çelebi, kariyer yolculuğundaki gençlere iş ve eğitim hayatı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

"Bu kırılma noktalarını biz istesek de istemesek de yaşamak zorundayız"

Lise yıllarının hayatın en önemli zamanlarından olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bazı kırılma noktaları var. Bu kırılma noktalarını biz istesek de istemesek de yaşamak zorundayız. Bu kırılma noktalarını geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de liseyi bitirdiğimiz tarih. Bu süreçten sonra yavaş yavaş hayatımızın içindeki alışkanlıklarımız, becerilerimiz, yeteneklerimiz, fikirlerimiz değişiyor. Öğretmenlerimiz hep, ’Sizler bizim geleceğimizsiniz’ diyor. İşte geleceğin başladığı noktaya gelmiş oluyoruz" dedi.

"Bu göreve geleceğim kesinlikle aklımda yoktu"

Gençlere kendi hayatından kesitler anlatarak, öğrencilik yıllarına değinen Dr. Yılmaz, "Sizin gibi lise öğrencisi olduğum yıllarda bu göreve geleceğim kesinlikle aklımda yoktu, sizin de yoktur. ’Doktor olacağım, daha sonra sağlık müdürü olacağım’ gibi şeyler aklımdan geçmiyordu. Tabii hepiniz iyi bir okulda okuyorsunuz. İyi bir öğretmeniniz var, sizlere yön veriyorlar. Hepiniz bu toplum içinde farklı alanlarda farklı dokunuşlar yapacaksınız. İnşallah pratik çözümler üretebilen bireyler olursunuz. Ne iş yaptığınız önemli değil, hepimiz doktor ve öğretmen olamayacağız. Kimimiz ticaret ile uğraşacak, kimimiz hakim olacak, kimimiz avukat olacak. Önemli olan yaptığınız iş değil, önemli olan yaptığınız işi en iyi yapmış olmanızdır" diye konuştu.

"Sanatın içinde olun"

Nurullah Çelebi ise eğlenceli sunumuyla gençleri hem güldürdü hem bilgilendirdi. Eğitim hayatı kadar sanat ile ilgilenmenin de önemine değinen Çelebi, "Gönül ister ki, hangi mesleği yaparsanız yapın sanatın içinde olun, eğitiminizi ve işinizi yarım bırakmadan sanat ile ilgilenin" tavsiyesinde bulundu.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.