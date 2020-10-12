Kariyer Gelişiminizi Dijitale Taşıyın

New York Business School yeni çalışma hayatına uygun olarak hem şirketlere hem de çalışanlarına büyük bir kariyer kolaylığı sağlıyor.

Şirketler ve çalışanlar dijital kariyer dünyasına adım atarak daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde kariyer gelişimine sahip olabilmekteler.

Şirketler ve çalışanlar İş’te Kariyer Paketi ile bir birinden farklı avantajlara aynı anda sahip olabilmekteler.

İş hayatındaki yeni dönemin kariyer dünyasına siz de kolayca adım atabilirsiniz.

İş’te Kariyer Paketi’ndeki çözümler şunlardır:

Dijital Kariyer Dünyası

New York Business School video platform üyeliği ile 10 bin farklı video eğitim ile sertifikalı programlara kolayca sahip olabilirsiniz.

İş Dünyasındaki Güncel Kitaplara Erişim:

200 e-kütüphaneden oluşan kitaplık ile dilediğiniz yerden ve uygun olduğunuz her vakit kendinizi geliştirecek yönetim ve liderlik kitapları sizi bekliyor.

Potansiyelinizi Tanıyın ve Geliştirin

DISC Kişilik testi ile potansiyelinizi tanıma ve geliştirme fırsatı sizi bekliyor.

Hediye Çekleri veya Market ve Yemek Kartları İle Ayrıcalıklı Fırsatlara Sahip Olun

Türkiye’nin en büyük restoran, market ve hediye çekleri hizmetini sunan EDENRED kartlarından min 100 TL yüklü hediyelere sahip olabilirsiniz.