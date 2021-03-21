Kardeş ülkeler e-Twinning’te buluştu

Ağrı’da e-Twinning projesi kapsamında online “Kardeşler Buluşuyor” tanışma toplantısında, Türkiye ve Azerbaycan’daki öğretmenler bir araya geldi.

Türkiye ve Azerbaycan’daki öğretmenleri tanıştırmayı, eğitim ve öğretim şeklini tanımayı ve öğretim yöntemlerini örnek almayı, iki kardeş ülke öğretmenleri arasında işbirliği ve etkileşimin artırılmasını hedefleyen proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, Türkiye’den Büşra Gündoğdu, Azerbaycan’dan Şfq Celilova moderatörlüğünde yürütüldü. Toplantıya iki ülkenin bölge müdürleri de katıldı. Toplantıya katılan Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, iki ülkenin işbirliğinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantı, iki ülkenin öğretmenlerinin tanışması ve okullarının tanıtılmasının ardından sona erdi.