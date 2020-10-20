Karaman’da iş adamlarından uzaktan eğitime 400 adet tablet desteği
KARAMAN’DA UZAKTAN EĞİTİME DESTEK SAĞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ İŞ İNSANLARI, ÖĞRENCİLERİN KULLANMASI İÇİN 400 ADET TABLET HEDİYE ETTİ.
Karaman’da uzaktan eğitime destek sağlamak için harekete geçen Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğündeki iş adamları, öğrencilerin kullanması için 400 adet tablet hediye etti.
Salgın süreciyle birlikte uzaktan eğitimde zorunlu hale gelen öğrencilerin bilgisayar ve tablet kullanımına yönelik ihtiyacı karşılamak için Karamanlı iş adamları harekete geçti. İş adamları tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın ve beraberindeki heyet Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’a 400 adet tableti teslim etti.
Karaman Valiliğinde gerçekleştirilen teslim programında konuşan Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Ülke ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda kurum ve kuruluşların zor zamanlardaki işbirliklerine tarihi süreçte defalarca şahit olduk. Salgın döneminde diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılara rağmen milletimiz ülkemizde biz bize yetecek vefa örnekleri sergiledi. Bugün iş insanlarımızın göstermiş olduğu duyarlılık da bunun en güzel örneklerindendir. İlimiz eğitim öğretimine sağladığı katkılardan dolayı öğrencilerimiz adına kendilerine teşekkür ederim” dedi.
Program, Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın’ın tabletleri Vali Mehmet Alpaslan Işık’a teslim etmesinin ardından çekilen fotoğraflarla sona erdi.
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